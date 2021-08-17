Van Büyükşehir Belediyesi’nden “Çölyakla yaşam ve diyet” semineri

Van Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için seminer düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Van Kalkınma İnovasyon Derneği (VAKİD), kadınlara “Çölyakla yaşam ve diyet” semineri verdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının Konferans Salonunda düzenlenen seminere Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, VAKİD Genel Sekreteri Gizem Gözen, Eczacı Esin Akarsu Orunç, Diyetisyen Tesebbum Aslan ve çok sayıda kadın katıldı. Seminerde, uzmanlar Çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunan gluten proteini, hastalığın belirtileri ve neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi verildi. Seminer soru-cevap şeklinde son buldu.