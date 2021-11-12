Van Büyükşehir Belediyesinden Başkaleli çiftçilere can suyu

Van’da tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik önemli projelere gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Başkale’nin Büklümdere Mahallesi’nde yaptığı sondaj çalışması ile bölgeye can suyu verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçede tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Başkale Büklümdere Mahallesi’nde başlatılan hayvan içme suyu sondaj çalışması başarı ile sonuçlandı. Büklümdere Mahallesi’ne ait yaylada 180 metre derinlikte bulunan su için 5.5 KW gücünde güneş enerjisi panelleri de kuruldu. 10 tonluk çelik su deposu ve 70 metre uzunluğunda sıvat kurulan alanda yaklaşık 15 bin hayvanın su ihtiyacı karşılanacak. Yine sıvatların yakınına fazla suyun israf olmaması için de mesire alanı oluşturuldu.

"Proje 400 bin liraya mal oldu"

Büklümdere Mahallesine giderek projeyi inceleyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yöre halkına hayırlı olmasını temenni ederek, arazide tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek verme adına çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Çelikel, "Kırsal alanlarda sulama kanalları, arazi yollarının açılma çalışmaları ve gerekse de hayvan içme suyu çalışmaları konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Başkale Büklümdere’de uyguladığımız projenin 2 örneği daha vardı. Sondajla çıkarttığımız suyu güneş enerji sistemiyle aktif hale getirip, sıvatlarla hayvanlara içme suyunu temin ediyoruz. Bu yılda Erciş, Muradiye ve Gürpınar ilçelerimizde yapılan HİS projemize burası da ilave oldu. Buradaki yatırımımız 400 bin liraya mal oldu. Burada geçmiş yatırımlarımızdan edindiğimiz tecrübeyle, en büyük sıkıntının yapılan sondajlarda elektriğin maliyetiydi. Artık bunu da Güneş Enerji Sistemiyle (GES) ile aşmış oluyoruz. Burada yapılan projede sıvatlarda kalan suyu sadece hayvanlarımıza değil, sıvatların yakınına yaptığımız mesire alanlarıyla da ağaçlandırmaya vesile olacağız. Hayvanlarımız da burada ağaçların gölgesinden istifade edecektir. Bölgede hayvancılığı daha da arttırmamız lazım. Çünkü bölgede hayvancılık ciddi geçim kaynağıdır. Bizde bu geçim kaynağına ciddi anlamda katkı sunmak istiyoruz. Bu yılda 20 projemiz var DAP idaresine sunduğumuz. Burada özellikle desteklerinden ötürü DAP’a teşekkür ediyoruz" dedi.

"Van Büyükşehir Belediyesi suyu yanı başımıza getirdi"

Mahalle muhtarı Cihan Deli ise projenin hayvancılıkta büyük bir önem taşıdığını ifade edip, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Daha önce hayvan içme suyu ihtiyacımızı zor şartlar altında karşılıyorduk. Arazilerimiz, hayvanlarımız susuz kalıyordu. Şu an mutluyuz. Allah razı olsun. Suyu yanı başımıza getirdiler" şeklinde konuştu.