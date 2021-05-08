Van Büyükşehir Belediyesinden balık göçü temizliği

Van Büyükşehir Belediyesi, balık göçünü kolaylaştırmak amacıyla Van Gölüne dökülen derelerde temizlik çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, il genelinde başlatılan menfez, mazgal, dere ve yağmur suyu hatlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler Akköprü ve Kurubaş derelerinde temizlik çalışması yaptı.

Van Gölü ekosistemini korumak, balık göçünü kolaylaştırmak ve dereler vasıtasıyla göle taşınan evsel atıkların önüne geçmek için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsata çevirerek çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan çalışmalarla dere yatakları ve mazgalları çöplerden arındıran ekipler, suyun akışını rahatlatarak, Van Balığı göçünü de kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yürütülen temizlik çalışmasıyla derelerde tonlarca evsel atık toplanırken, ekipler vatandaşları derelere çöp atmamaları noktasında duyarlı olmaya çağırdı.