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Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt ve kaldırım çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte başlattığı asfalt ve yaya yolu yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

VAN 05.07.2021, 17:09
Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt ve kaldırım çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte başlattığı asfalt ve yaya yolu yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kent ulaşımını daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, sezonu en verimli şekilde değerlendirmek için aralıksız çalışıyor. Bu kapsamda Hıdırellez Caddesi’ndeki asfalt çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddeye bağlantısı olan ilçe belediyesi sorumluluğundaki ara yollarda ve terminal 3. Sokak’taki çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık 500 metrelik Hıdırellez Caddesi-Otogar bağlantı yolunu asfaltlayan ekipler, şehirlerarası otobüs terminalinin arka kısmında bulunan Terminal 3. Sokakta ise kaldırım ve yol yenileme çalışması yapıyor. Bağlantı yolu özellikle vatandaşların terminale ulaşmasında büyük kolaylık sağlarken, asfaltı yıpranan ve kaldırımı sıfırdan yapılan Terminal 3. Sokak ise daha modern bir görüntüye kavuşuyor.
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