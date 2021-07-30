banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği!
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği!
Hangi ülkenin kaç yangın söndürme uçağı var?
Hangi ülkenin kaç yangın söndürme uçağı var?

Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesine bağlı 1,7 kilometre uzunluğundaki Veysel Karani Caddesi’nde asfalt serimine başladı.

VAN 30.07.2021, 13:35
Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması
banner502

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesine bağlı 1,7 kilometre uzunluğundaki Veysel Karani Caddesi’nde asfalt serimine başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için kent genelinde başlattığı asfalt çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Edremit Kurubaş Mahallesi ile İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’ni birbirine bağlayan Veysel Karani Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı. Daha önce altyapı eksiklikleri giderilen ve zemin güçlendirmesi yapılan 1,7 kilometrelik cadde de sıcak asfalt serimine başlandı.

Yıllardır ulaşımda sorun yaşayan mahalle sakinleri ise çalışmalardan ötürü Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501