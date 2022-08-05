banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İznik Gölü’ne Mavi Bayrak
İznik Gölü’ne Mavi Bayrak
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Çin’den Pelosi’ye yaptırım kararı
Çin’den Pelosi’ye yaptırım kararı
Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı
Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı

Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde bulunan 1,7 kilometrelik Düzyol Caddesi’ni asfaltladı.

VAN 05.08.2022, 11:45
Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde bulunan 1,7 kilometrelik Düzyol Caddesi’ni asfaltladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için kent genelinde başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca belediyenin idari işgücüyle asfaltlanan Düzyol Caddesi, yepyeni bir görünüme kavuştu.

Daha önce altyapı eksiklikleri giderilen caddedeki asfalt çalışmaları mahalle sakinlerini de sevindirdi.

Caddede oluşan çukur ve tozdan dolayı sorun yaşadıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Adil Öztekin, “Yıllardır yollarımız oluşan çukurlardan dolayı kötü durumdaydı. Müracaatımız üzerine yolumuz yapılıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz ve belediye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Yolumuz çok güzel oldu. Bizler yapılan hizmetlerden memnunuz. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Hummalı bir çalışma yapılan caddenin bugün tamamlanması planlanıyor.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu