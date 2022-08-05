Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde bulunan 1,7 kilometrelik Düzyol Caddesi’ni asfaltladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için kent genelinde başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca belediyenin idari işgücüyle asfaltlanan Düzyol Caddesi, yepyeni bir görünüme kavuştu.

Daha önce altyapı eksiklikleri giderilen caddedeki asfalt çalışmaları mahalle sakinlerini de sevindirdi.

Caddede oluşan çukur ve tozdan dolayı sorun yaşadıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Adil Öztekin, “Yıllardır yollarımız oluşan çukurlardan dolayı kötü durumdaydı. Müracaatımız üzerine yolumuz yapılıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz ve belediye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Yolumuz çok güzel oldu. Bizler yapılan hizmetlerden memnunuz. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Hummalı bir çalışma yapılan caddenin bugün tamamlanması planlanıyor.