Van Büyükşehir Belediyesinden anı yarışması

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Öğretmenler Anılarını Paylaşıyor’ sloganıyla ödüllü anı yarışması düzenliyor.

Yaptığı kültürel etkinliklerle herkesime hitap eden Van Büyükşehir Belediyesi, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel anı yarışması düzenleyecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak olan yarışmaya başvurular 10-20 Kasım 2021 tarihleri arasında sadece online olarak yarisma.van.bel.tr adresi üzerinden alınacak. Yarışmaya Van Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler başvurabilecek.

Yarışmanın birincisine tablet, ikinci ve üçüncüsüne akıllı saat hediye edilirken, mansiyona seçilen üç yarışmacıya ise kitap seti hediye edilecek.

Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükselmesine katkı sağlamak, öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan yarışmaya gelen anıların 22 Kasım 2021’de değerlendirme komisyonu tarafından incelenerek, 23 Kasım 2021’de sonuçların açıklanacağı belirtildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde düzenlenecek törende ise ödüller sahiplerini bulacak.