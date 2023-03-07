Van Büyükşehir Belediyesinden 11 ayrı noktada etüt merkezi hizmeti

Van’da ders çalışma imkânı bulamayan öğrenciler için büyükşehir belediyesi tarafından kentin 11 ayrı noktasında açılan etüt merkezleri gençlerin üniversite umudu oldu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, evinde ders çalışma imkânı ve interneti olmayan gençlere destek olmak için kent genelinde 11 ayrı noktada etüt merkezi açtı. Rahat ve modern bir şekilde dizayn edilen sınıflarda ders çalışan öğrencilere rehberlik hizmeti verilirken, sıcak içecek ikramında da bulunuluyor.

Sabah saat 08.00’de başlayan ve gece 22.00’a kadar açık olan Vali Mithat Bey Etüt Merkezi, Cevdet Paşa Etüt Merkezi, Süphan Etüt Merkezi, Yeni Mahalle Etüt Merkezi, Ali Paşa Etüt Merkezi, İstasyon Etüt Merkezi, Kale Etüt Merkezi, Gölbaşı Etüt Merkezi, Maraş Etüt Merkezi, Kevenli TOKİ Etüt Merkezi ve Kalecik TOKİ Etüt Merkezinde yaklaşık bin öğrenci ders çalışıyor.

Çok sayıda öğrenicin gelip etüt merkezlerinde ders çalıştığını söyleyen Süphan Etüt Merkezi Koordinatörü Yusuf Ergün, “Van Büyükşehir Belediyesinin öncülük ettiği 11 etüt merkezinde öğrenciler yoğun bir şekilde ders çalışıyor. YKS, KPSS ve her gruptan öğrenciler gelip etüt merkezilerinde ders çalışabiliyorlar. Mahalleler arasında Van Büyükşehir Belediyesinin açtığı etüt merkezleri yoğun bir ilgi görüyor. Eğitmenler olarak elimizden geldiği kadarıyla öğrencilere destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Verilen eğitim desteğinden dolayı memnun kaldığını dile getiren Azra Duman ise “Ben etüt merkezine gelerek Yükseköğretim Kurumları Sınavına çalışıyorum. Evimde ders çalıma ortamım yoktu. Gelip etüt merkezinde ferah ve sıcak ortamda ders çalışıyorum. Bu güzel hizmet için Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi etüt merkezine gelen öğrencilere ücretsiz kaynak desteğinde bulunurken, merkezlerin sayısının da arttırılacağı belirtildi.