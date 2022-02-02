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Van Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Van Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Van Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

VAN 02.02.2022, 17:38
Van Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Van Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Van Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan BELVAN, VANSU ve kadrolu işçilere yönelik Hizmet İş Sendikası ile 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Taraflar arasında bir süredir devam eden görüşmelerin sonucunda komisyon kararıyla kadrolu işçilere yüzde 34, BELVAN TİC. LTD. ŞTİ. ve VANSU TİC. LTD. ŞTİ. işçilerine ise yüzde 36 ile yüzde 54 arasında zam yapıldı. Zam oranları önümüzdeki 2 yıl için de geçerli olacak. Düzenlenen sözleşme törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, belediye yetkilileri, sendika temsilcileri ile çok sayıda işçi katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, müzakere sonucu anlaşma aşamasına gelinen sözleşmenin işçilere hayırlara vesile olmasını temenni ederek her iki tarafa da anlayış ve hoşgörüden ötürü teşekkür etti. Vali Mehmet Emin Bilmez, ‘‘Bizim asli görevimiz Van halkının duasını almak. Temel amacımız budur. Belediye bunu kiminle yapar, işçisiyle, çalışanıyla emeğiyle yapar. Belediyeler de aynı aileler gibi gelirleri, giderleri olan, ayağını yorganına göre uzatmasını bilecek olan, bütçesinin farkında olacak olan kurumlardır. İmzaladığımız sözleşmenin arkasında durmamız lazım, karşılamamız lazım. Biz şartlarımızı gerçekten zorladık. Masaya oturduğumuzdan farklı bir şekilde kalktık. Hak-İş Şube yöneticilerini kendimizden gördük. Bütçemizi ortaya koyduk ne verebiliyorsak onu verdik. İşçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise işçilerin her yapılan sözleşmeyle şartlarının daha iyiye gideceğini belirterek, 2. sözleşmede belirli bir noktaya geldiklerini ve iyi bir yol kat ettiklerini ifade etti.

Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz de, sözleşmeyi hazırlarken işçilerin haklarını en iyi şekilde nasıl getirilebileceğinin üzerinde durduklarını ve çalışan işçinin alım gücünü harmanladıklarını belirtti. Akdeniz, “Van Büyükşehir Belediyemiz ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanlığımız arasında yaklaşık 2 ayı aşkın bir süredir devam eden müzakereler sonucu 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imza töreni için toplanmış bulunmaktayız. Bu toplu iş sözleşmelerimizde kadrolu üyelerimiz, BELVAN A.Ş. üyelerimiz ve VANSU A.Ş.’de çalışan üyelerimiz olmak üzere toplam 2 bin 750 kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerini bitirmiş durumdayız. Tabi ki bu sözleşmeleri yaparken çalışan ve alın teri döken üyelerimizin idari ve maddi şartlarının nasıl daha iyi ve yüksek seviyelere getirebiliriz, bunun mücadelesini verdik. Bu mücadeleyi verirken özellikle bakanlıkların açıkladığı ekonomik verileri ve reel piyasa verilerini inceleyerek çalışan emekçi kardeşlerimizin alım gücünü harmanlayarak bir sonuç elde etmiş durumdayız. Bu toplu iş sözleşmelerinde belediye imkânlarını fazlasıyla zorlayarak bizlere desteklerini esirgemeyen, çalışanların haklarının daha fazla olması için tüm imkânları seferber eden Valimiz ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez Beye teşekkürlerimizi arz ederim. Bu toplu iş sözleşmesinin çalışanlarımıza, ailelerine, belediyemize ve Hizmet-İş Sendikamız adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Van Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında hazırlanan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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