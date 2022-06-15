Van Büyükşehir Belediyesinde haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi’nde haziran ayı olağan meclis toplantısı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı başkanlığında yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen meclis toplantısına, Vali Dr. Ozan Balcı’nın yanı sıra Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Van Su ve Kanalizasyon genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Arpa, Başkan Danışmanları Emre Güray ve Sinan Hakan ile ilgili daire başkanları katıldı.

20 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, İl genelinde sokak hayvanlarının ıslahından, kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunun yapılması amacıyla kurulacak olan ‘Van İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ne üye olunması, Başkale Kaymakamlık hizmet binasının yapım işi için Yatırım İzleme ve Koordinasyon (YİKOB) Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi talebi, Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında il genelindeki okulların sosyal, sanatsal ve spor (basketbol, futbol, voleybol, spor, drama) ve her türlü kurs, gezi faaliyetlerinin ulaşım, iaşesi ve yapılacak olan sosyal faaliyetlerin sonucunda ödüllerin verilmesi, araç ve personel temini çerçevesinde ‘Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi, Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında diyabet hastası çocukların yaşam koşullarının kolaylaştırılması, rahat bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri, öğrencilerin takibi ve tedavilerine yardımcı olunması ve bu çerçevede şeker ölçer sensör alımı ‘Sensör Hizmet Projesi’ ile ilgili ortak hizmet projesinin gerçekleştirilmesi, Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında kadın sağlık hizmeti, ilk yardım, doğum koçluğu hizmet projeleri çerçevesinde ‘Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi, vatandaşlara yönelik sosyal destek hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için Van Büyükşehir Belediyesi ile Gürpınar, Edremit, Bahçesaray, Çaldıran, Tuşba, Çatak ve Gevaş Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları arasında ‘Aile Destek Merkezi (ADEM) Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında bitkisel ve hayvansal konuları içeren 29 adet proje ile ilgili ‘Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak sportif faaliyetlere yönlendirilmesi, topluma sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde ; yaz spor okulları, gençlik merkezi yaz spor etkinlikleri bisiklet faaliyeti, mahalleler arası spor müsabakaları organizasyonu, semt sahalarının yapımı, ulaşımın sağlanması, Van denizi su sporları festivali faaliyetleri ile ilgili ‘Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi, Büyükşehir Belediyesi ile Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında Van “Sosyal Risk Haritasının” hazırlanması çerçevesinde şehit ve gazi ailelerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabilmesi, sağlık nedeniyle başka bir ile sevk edilen ve ekonomik yoksunluk yaşayan ailelere barınma, iaşe gibi desteklerin sağlanması ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan, ancak 18 yaşını doldurması gerekçesiyle bakım hizmeti sonlandırılan çocuklara yönelik geçici barınma ve ekonomik desteğin sağlanması için ‘Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi, Büyükşehir Belediyesi ile Van İl Müftülüğü arasında Camiiler ve Din Görevliler Haftası, Mevlid-i Nebi Haftası, dini, milli bayram gün ve gecelerinde, Ramazan ayı iftar programları, yaz Kur’an kursları, gençlere, engellilere, madde bağımlılarına yönelik çalışmaları, kültürel geziler ve 4-6 Yaş Kur’an ve hafızlık kurslarının yapımı onarımı ve yaygınlaştırılması, ihtiyaç odaklı yatılı Kur’an kursların iaşeleri, tadilatı ve temizliği ile ilgili ‘Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi, Su Kanalizasyon Alt Yapı Projesi (SUKAP) çerçevesinde, Gürpınar, Muradiye, Saray, ilçeleri atıksu arıtma tesisi inşaatı yapım işi, Muradiye Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı yapım işi ile Edremit ilçesi kanalizasyon inşaatı yapım işi için VASKİ’nin İller Bankası A.Ş’den ek kredi kullanılması talebi ile İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi gibi konular konuşuldu.

Toplantıda görüşülen bazı konular karara bağlanırken, diğer konular ise ilgili komisyonlara havale edildi.