Van Büyükşehir Belediyesi zihinsel engelli ve ailelerini ağırladı

Van Büyükşehir Belediyesi, yaz etkinlikleri çerçevesinde zihinsel engelli vatandaşları ve ailelerini ağırladı.

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını artırmak ve engelleri ortadan kaldırmak için farkındalık çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, zihinsel engelli vatandaşları ve ailelerini Kocaeli Dostluk Parkı’nda bir araya getirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla düzenlenen etkinlikte zihinsel engelli vatandaşlar ve ailelerine öğle yemeği ikram edildi. Verilen yemeğin ardından katılımcılar için konser verildi.

Engelli vatandaş ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde birbirinden güzel şarkılar seslendirilirken, engelli gençler de doyasıya eğlendi.