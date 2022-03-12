Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası, stokçulara karşı teyakkuzda

Van Büyükşehir Belediyesi, stokçuluk ve fahiş fiyatlarla etkin mücadele için denetimlerini sürdürüyor. Alo 153 zabıta şikâyet hattına gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, kent genelinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Son günlerde yağ ve temel gıda ürünleriyle ilgili yapılan spekülatif paylaşımlar nedeniyle piyasada oluşan stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçmek için yoğun bir çalışma yürüten Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Fırsatçılara göz açtırmayan ekipler, ‘alo 153’ zabıta şikâyet hattına gelen ihbarları değerlendirerek market ve depolarda anlık denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda son bir haftadır yapılan denetimlerde, kent genelinde 100’lerce zincir ve yerel market ile bu marketlere ait depolar kontrol edilirken, çok sayıda markete stokçuluk ve fahiş fiyat nedeniyle cezai işlem uygulandı.

“Vatandaşlarımız 7/24 bizleri arayabilirler”

Yapılan denetimlerin devam edeceğini belirten Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç, vatandaşlardan alo 153 zabıta şikâyet hattına gelen her ihbarı değerlendirdiklerini söyledi. Yapılan denetimlerden vatandaşlarında memnun olduğunu belirten Ergenç, “Özellikle yağ ve temel ihtiyaç ürünleri ile ilgili Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte sürekli olarak zincir ve yerel marketler ile depoları kontrol ediyoruz. Piyasada oluşan talep nedeniyle fahiş fiyat ve stokçuluğa izin vermeyeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızı bu noktada duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu tür durumlarla karşılaştıklarında 7/24 bizleri arayabilirler. Özellikle bu süreçte duyarlı davranan market sahiplerine de teşekkür ediyoruz” dedi.

“Ürünlerin temininde herhangi bir sorun yaşamıyoruz”

Yapılan denetimlerin kendilerini memnun ettiğini belirten yerel market sahibi Kiyasettin Avcı ise Ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünleri temininde herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade ederek, “Ayçiçek yağı ve temel gıda ürünlerinin temininde herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Raflarımızda ürünlerimiz mevcut. Bu noktada bir sorunumuz olmadığını söyleyebilirim. Yapılan denetimler vatandaşlarımızın bize olan güvenini de artırıyor. Bu noktada Van Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Markete ait depolarda da inceleme yapan zabıta ekipleri, raflardaki ürünleri alışveriş sepetlerine doldurarak, raf fiyatları ile kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.