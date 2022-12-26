Van Büyükşehir Belediyesi yıl boyunca muhtarların sorunlarıyla ilgilendi, 3 bin 851 dilekçe çözüme kavuşturuldu

Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı içerisinde 693 mahalle muhtarının taleplerini dinledi. Muhtarlar tarafından verilen 3 bin 851 dilekçe çözüme kavuşturuldu.

Van Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde yaşanan sorunları mahalle muhtarları ile birlikte çözüme kavuşturuyor. Mahallelerde yaşanan sorunlara anında müdahale eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mahalle muhtarlarından gelen talepleri de ilgili birimlere ulaştırarak çözümüne katkı sağlıyor.

“13 ilçenin muhtarları ile toplantı yapıldı”

Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 2022 yılı içinde 13 ilçenin muhtarları ile bir araya geldi. Vali Ozan Balcı, İpekyolu, Tuşba, Edremit, Gevaş, Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale, Özalp, Saray, Çaldıran, Muradiye ve Erciş ilçelerinde görev yapan 639 muhtarın sorun ve taleplerini dinleyerek çözümü için talimatlar verdi.

“Muhtarlar günü kutlandı”

Van Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarını bir araya getirdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 693 muhtarın gününü kutladı. Vali Ozan Balcı, programda muhtarlar ile bir bir ilgilendi. 693 muhtara gönün anlam ve önemine ilişkin çeşitli hediyeler verildi.

“3 bin 851 dilekçe çözüme kavuşturuldu”

Büyükşehir Belediyesi yüzlerce muhtarın sorun ve sıkıntısını çözüme kavuşturdu. 106 Merkez ve 587 kırsal mahalle muhtarları ile ilgilenen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı muhtarlardan gelen 3 bin 851 dilekçeyi çözüme kavuşturdu.

“Kadın muhtarlara pozitif ayrımcılık

Vatandaşların ve muhtarların takdirinin toplayan Van Büyükşehir Belediyesi, 105 merkez 588 kırsal mahalle muhtarına, çeşitli hediyeler verdi. Kadın muhtarlara pozitif ayrımcılık yapan Büyükşehir Belediyesi, Bahçıvan Mahallesi Muhtarı Nurten Sağlam, Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Leyla Tanrıtanır, Kavurma Mahallesi Muhtarı Melek Kına ve Erenkent Mahallesi Muhtarı Öznur Bingöl’e dizüstü bilgisayar hediye etti.