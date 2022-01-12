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Van Büyükşehir Belediyesi yasak ırkları ücretsiz kısırlaştırıyor

Van Büyükşehir Belediyesi sahipli tehlikeli köpek ırklarının kayıt altına alınabilmesi için kısırlaştırma ve mikroçip takma işlemini ücretsiz yapıyor. Kısırlaştırılıp, mikroçip takılan köpeklerin kimlikleri ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından veriliyor.

VAN 12.01.2022, 12:23
Van Büyükşehir Belediyesi yasak ırkları ücretsiz kısırlaştırıyor

Van Büyükşehir Belediyesi sahipli tehlikeli köpek ırklarının kayıt altına alınabilmesi için kısırlaştırma ve mikroçip takma işlemini ücretsiz yapıyor. Kısırlaştırılıp, mikroçip takılan köpeklerin kimlikleri ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından veriliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan tehlike arz eden hayvan ırkları ile ilgili genelge kapsamında Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırması ve mikroçip takma işlemini ücretsiz yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından Van’da bu tür köpekleri bulunan vatandaşlar, köpeklerini Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirmeye başladı. Merkeze getirilen köpekler modern şartlar altında veteriner hekimler tarafından kısırlaştırılıp sağlıklı bir şekilde yeniden sahiplerine teslim ediliyor.

Yapılan bu uygulamanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen köpek sahibi Murat Can, “Van Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu duyurunun ardından köpeğimi barınağa getirdim. Veteriner hekimler köpeğimi burada kısırlaştırdılar. Bu işlemlerin ardından köpeğime çip takılıp yeni kimlik verildi. Bu hizmetten dolayı Van Büyükşehir Belediyesi ve veterinerlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Pitbull cinsi köpeğini doğuşundan bu yana beslediğini belirten Yusuf Metin de, “Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından böyle bir çalışmanın olduğunu gördüm. Daha sonra Van Büyükşehir Belediyesini arayarak yetkili kişiler ile görüşüp köpeğimi barınağa getirdim. Pitbull cinsi köpeğimi buraya getirdim ve kısırlaştırma işlemini yaptılar. Benim köpeğim gerçekten çok uysal. Kimseye zarar verecek bir köpek değil” ifadelerini kullandı.

Yasaklı ırk köpek sahiplerine destek olmak adına başlatmış oldukları çalışmanın yoğun ilgi gördüğünü belirten Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Özge Kerem ise “7 Ocak 2021 tarihinde Van Büyükşehir Belediyesi olarak tehlike arz eden köpekleri ücretsiz kısırlaştırma kampanyası başlattık. Van ilinde sokak köpeklerini besleyen hayvan sahipleri bize başvurdular. Biz burada ücretsiz kısırlaştırma işlemini yapıyoruz. Bu süre içerisinde çok sayıda ücretsiz kısırlaştırma işlemi gerçekleştirdik. Perşembe gününe kadar ücretsiz kısırlaştırma işlemimiz devam edecek. Ayrıca Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak 13 ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında 2021 yılı içinde 4 bin 820 sokak hayvanını da kısırlaştırdık” diye konuştu.

Kısırlaştırma işleminin 13 Ocak 2022 tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde devam edeceği belirtildi.

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