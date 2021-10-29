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Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi

Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Van Otel, Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümünde, “Gönül Köprüsü” projesi kapsamında 7-10 yaş arası çocuklara bisiklet hediye etti.

VAN 29.10.2021, 18:17
Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi

Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Van Otel, Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümünde, “Gönül Köprüsü” projesi kapsamında 7-10 yaş arası çocuklara bisiklet hediye etti.

Elite World Van Hotelde düzenlenen etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Van Otelinin çok güzel bir projeye imza attığını belirten Vali Bilmez, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yıldönümünde bu güzel projeyle bizi bir araya getiren hayırseverlerimize ve projeye öncülük eden annelere, babalara teşekkür ediyorum. Her şey çocuklar içindir. Bu ülkenin geleceği çocuklardır. Bugün bizim bulunduğumuz yerlerde yarın çocuklar yer alacak. Birlikte yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti inşallah daha güçlü, daha diri, daha birlik içinde bir ülke olacak. Biz bizden öncekilerden devraldığımız bayrağı, çocuklarımıza devredeceğiz. Onun için sizlerin kendisiyle, ailesiyle, memleketiyle, milletiyle, devletiyle barışık olması lazım. Dünyaya umutla bakan kendine güvenen insanlar olmanızı istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir ve bu devleti oluşturan millet de güçlü bir millettir. Doğulusuyla, batılısıyla değişik etnik kökenlere mensup olabilir. İşte bu ülkede yaşayan herkese biz Türk milleti diyoruz ve inanıyoruz ki bu bayrağın altında yaşayan herkesin çevremizde gıpta edilecek kişiler olacağını biliyoruz. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu cumhuriyeti bizim gençlere emanet etmiştir. Cumhuriyeti çağdaş uygarlık düzeyine çocuklarımız taşıyacak. Bugün çocuksunuz, yarın büyüyüp serpileceksiniz. Biz çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz. Biz sizinle gurur duyuyoruz. En kötü gününüz bunun gibi olsun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek ise Gönül Köprüsü projesini düzenli bir şekilde düzenleyerek kentteki tüm çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Biçek, “Programımıza katkı sağlayan siz değerli gönül dostları ile çocuklarımız arasında kuracağımız Gönül Köprüsüyle o minik yüreklere dokunmak istedik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı; her koşulda desteklemek, moral ve motivasyonlarını artırarak onları kazanabilmek öncelikli görevimizdir. Çünkü bir çocuğu kazanmak, yarınlarımızı kazanmaktır. Konumuzun yarınlarımız geleceğimizin teminatı çocuklarımız olması sebebiyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yıldönümün’de programımızı gerçekleştirmenin anlamlı olacağını düşündük. Düzenlemiş olduğumuz Gönül Köprüsü projemize ev sahipliği yapıp destek veren Elit World Van Otel’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy da, “Cumhuriyetimizin ilanı ulusumuz için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Biz de bu özel günde cumhuriyetimizin ve ülkemizin geleceği çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Bu nedenle onların yüzünü güldürmek için Valiliğimiz, Büyükşehir belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte bu özel etkinliği düzenledik. Biz de otel olarak bu özel organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Gerçekleştirilen etkinliğin ardından 7-10 yaş arası çocuklara bisikletleri verilirken çocukların gözlerindeki ışıltı, büyüklerin mutlu olmasına neden oldu.

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