banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir

Van Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekim ayı olağan toplantısı yapıldı.

VAN 22.10.2021, 15:53
Van Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekim ayı olağan toplantısı yapıldı.

Ulaşım Daire Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel’in yanı sıra Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Tatvan Liman Başkanlığı, Ferit Melen Hava Meydanları Müdürlüğü temsilcileri ile belediyenin ilgili şube müdürleri katıldı. 9 gündem maddesi ve 4 alt komisyon raporunun görüşüldüğü toplantıda il sınırları içerisinde, kamu kurumlarından ve vatandaşlardan talep edilen hız kesici başvuruları görüşülüp alt komisyona sevk edildi. Ayrıca geçtiğimiz ay yapılan olağan toplantıda görüşülerek alt komisyona sevk edilen İpekyolu Caddesi Şabaniye Kavşağı, PTT önünde bulunan ve kazalara sebebiyet veren servis yolunun iyileştirilerek, trafiğe daha uygun hale getirilmesi görüşmelerinde bulunuldu. Toplantıda daha sonra geçtiğimiz aylarda geçişe kapatılan İpekyolu Caddesi eski SSK Hastanesi Kavşağı’nın yeniden açılması veya farklı alternatiflerle kavşağın iyileştirilmesi konusu da görüşüldü.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2