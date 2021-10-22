Van Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekim ayı olağan toplantısı yapıldı.

Ulaşım Daire Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel’in yanı sıra Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Tatvan Liman Başkanlığı, Ferit Melen Hava Meydanları Müdürlüğü temsilcileri ile belediyenin ilgili şube müdürleri katıldı. 9 gündem maddesi ve 4 alt komisyon raporunun görüşüldüğü toplantıda il sınırları içerisinde, kamu kurumlarından ve vatandaşlardan talep edilen hız kesici başvuruları görüşülüp alt komisyona sevk edildi. Ayrıca geçtiğimiz ay yapılan olağan toplantıda görüşülerek alt komisyona sevk edilen İpekyolu Caddesi Şabaniye Kavşağı, PTT önünde bulunan ve kazalara sebebiyet veren servis yolunun iyileştirilerek, trafiğe daha uygun hale getirilmesi görüşmelerinde bulunuldu. Toplantıda daha sonra geçtiğimiz aylarda geçişe kapatılan İpekyolu Caddesi eski SSK Hastanesi Kavşağı’nın yeniden açılması veya farklı alternatiflerle kavşağın iyileştirilmesi konusu da görüşüldü.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.