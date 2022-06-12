Van Büyükşehir Belediyesi ücretsiz yaz spor okulları düzenliyor

Van Büyükşehir Belediyesi binlerce çocuğa güvenli bir ortamda spor yapma ve yaz tatilini değerlendirmek isteyen öğrencilere yönelik ücretsiz yaz spor okulu düzenliyor.

Van Büyükşehir Belediye’nin 8-14 yaş arası çocuk ve gençlere yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilme imkânı sağlıyor. Futbol, basketbol, Voleybol ve tırmanış olmak üzere 4 farklı branşta eğitime başlayacak olan spor okullarına sınırlı sayıda katılımcı alınacak. Tüm branşlara kız ve erkek sporcuların ücretsiz başvurabileceği kurslara, 12-19 Haziran tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan Halkla İlişkiler biriminden kayıt formu doldurularak başvuru yapılabilecek. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın sporda altyapıya verdiği öneme binaen organize edilen Yaz Spor Okulları süresince her branşta yetenek taramaları gerçekleşecek ve taramalar sonucunda seçilecek sporcular Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde spor hayatlarına lisanlı olarak devam edecek. Tüm katılımcı sporcuların malzeme ihtiyaçlarının Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılandığı Yaz Spor Okulları’na katılmak isteyen vatandaşlar, futbol için 0532 504 10 88-Voleybol için 0531 797 00 70-Basketbol için 0505 409 25 63 ve Tırmanış için ise 0507 377 33 73 numaralı telefonları arayarak bilgi edinebilir.