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Van Büyükşehir Belediyesi, TOKİ yolunu tamamladı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 4,5 kilometrelik Edremit TOKİ yolu tamamlandı.

VAN 18.09.2021, 15:54
Van Büyükşehir Belediyesi, TOKİ yolunu tamamladı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 4,5 kilometrelik Edremit TOKİ yolu tamamlandı.

Kentte başlattığı yol yatırımlarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi; Nur Tatar Spor Salonu ile Van Çimento Fabrikası arasında bulunan 4.5 kilometrelik Edremit TOKİ yolunu tamamladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yapılan yol çizgi ve trafik levha çalışmaları ile modern bir görüntüye kavuşan yolda; bisiklet yolu, aydınlatma, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları da yapılacak.

Fen işleri Dairesi Başkanlığı tarafından iki etap şeklinde yapılan TOKİ yolunda yıpranan asfalt kaldırılarak, dolgu, yarma, reglaj ve sanat yapıları, asfalt ve yol çizgi çalışmaları tamamlanırken, yolun sağ şerit tarafına kaldırım, sol şerit tarafına ise bisiklet yolu yapılıyor.

Erenkent, (Yeni TOKİ) Erdemkent, (Eski TOKİ) Esentepe, (Kiracılar TOKİ) ve Edremit ilçesine ulaşımı sağlayan yol, yapılan çalışmalarla daha güvenli ve konforlu hale getirilirken, modern bir görünüme de kavuştu.

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