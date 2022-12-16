Van Büyükşehir Belediyesi temiz bir çevre için çalışıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir Van için 2022 yılında yoğun bir çalışma ortaya koydu.

Çevre dostu belediyecilik anlayışı ile hareket eden Van Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği örnek projelerle toplumun her kesiminden takdir aldı. Her yıl uygulamalarına yenilerini ekleyen Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, yıl boyu birçok başarılı proje ve uygulamaya imza attı.

Binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, vizyon projelerden biri olan entegre katı atık tesisi ile çöpten elektrik enerjisi üretiyor. Günlük ortalama bin ton çöpün getirildiği tesiste, çöpler teknolojik makinelerle ayrıştırılarak, elde edilen biyogaz elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Yıllarca "Vahşi depolama" yapılan bölgede ise görüntü kirliliğinin önlenmesi ve çevreye yayılan kötü kokunun da giderilmesini sağlayan proje sayesinde, eski çöp alanının da üstü kapatılarak rehabilite edildi. 110 personelin çalıştığı tesiste binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Aktarma istasyonlarında günlük 710 ton çöp toplanıyor

Ekolojiye büyük önem veren Van Büyükşehir Belediyesi, aktarma istasyonlarıyla ilçelerdeki çöp sorunu da ortadan kaldırdı. Van merkezde yapılan Entegre Katı Atık Tesisine bağlantılı olarak üç bölgeye kurulan çöp transfer istasyonları tam kapasite hizmet veriyor. Muradiye, Erciş ve Çaldıran ilçelerinin çöplerinin toplandığı Karahan Katı Atık Aktarma İstasyonunda günlük 50 ton, Özalp ve Saray ilçelerine ait Mollahasan Katı Atık Aktarma İstasyonunda 65 ton, Çatak, Gürpınar ve Gevaş ilçelerinin Gölkaşı Katı Atık Aktarma İstasyonunda 45 ton, Van merkezde ise 550 ton çöp toplanıyor.

Van Gölü çevreci projelerle yeniden hayat buluyor

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nü kirlilikten kurtarmak için başlatılan dip çamuru temizleme çalışmaları devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda devam eden temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık olarak 660 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. Yaklaşık 100 iş makinesi ile yapılan çalışmalarla gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru temizlenmesi hedefleniyor. Dip çamuru temizliği, gölün ekosistemine olumlu katkı sağlarken, temizlik çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yıllar sonra çok sayıda kuş türü tekrar görülmeye başladı.

Tıbbi atıklar bertaraf ediliyor

Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarından topladığı atıkları Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf ediyor. Toplanan tıbbi atıkları bertaraf eden tesis, belediyenin bütçesine katkı sağlıyor.

5 ilçenin eski çöp alanları ıslah edildi

Çevre sağlığının korunması ve atıkların çevreye verdiği zararların ortadan kaldırılması için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Entegre Tesisinin devreye girmesiyle ilçelerdeki vahşi depolama alanlarını bir bir kapattı. 2022 yılı içinde Özalp, Gevaş, Çaldıran Çatak ve Edremit ilçelerindeki eski vahşi çöp depolama alanları ıslah edilerek ağaçlandırıldı.

120 atık plastik kutusu bırakıldı

Temiz bir çevre için yürüttüğü başarılı çalışmalarla örnek olan Van Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde plastik atıkların toplanması için İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki 120 noktaya atık plastik kutusu bıraktı.

Dönüşümü sağlanan plastik atıkların geri kazanılması amacıyla yürütülen çalışma ile gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmayı farkındalık ve bilinçlendirmeyi de hedefliyor.

Van’da camiler tertemiz

Camii ve Kur’an kurslarında başlatılan temizlik çalışmaları yıl boyunca devam etti. 168 cami ve 78 Kur’an kursunda sürdürülen çalışmalarla cami halıları, kapı, cam, kitaplık, avizeler, ayakkabılıklar titizlikle temizlenip dezenfekte ediliyor. Yine ekiplerce camilerin lavaboları ve abdest alma alanları da temizleniyor.

Mezarlıklarda bakım ve onarım çalışması yürütüldü

Kent estetiği ve yolların genişletilmesi için yapılan çalışmalar bünyesinde kent merkezindeki mezarlıkların yıkılan duvarları yenilendi. İl genelindeki mezarlıkların bakım ve onarımlarına özen gösteren Van Büyükşehir Belediyesi, kente yakışır çevre duvarı inşa etti. Ayrıca yapılan çalışmalarla mezarlık alanlarında nizami bir şekilde defin işleminin yapılması da sağlandı.

Belediye ekipleri ayrıca kent genelinde bulunan mezarlıkları yabani ot ve kuruyan ağaç dallarından arındırarak, mezarlık çevresindeki koruma duvarları, çeşmeler ve bankları bakım ve onarımdan geçirdi. Vatandaşların mezarlıklarla ilgili sorun yaşamaması için 12 mezarlık alanının eski tabelalarını sökerek yerine yenileri takıldı. Işıklandırılan tabelalarla mezarlıklar daha modern bir görünüme kavuştu.

Çatak’ta yeni ilçe mezarlığı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Çatak ilçe mezarlıkların kapasitelerinin dolması nedeniyle harekete geçti. Ekipler, Çatak’ta yaklaşık 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak 2 bin mezar kapasiteli yeni ilçe mezarlığı kuruldu. Mezarlık alanı içerisinde bekçi kulübesi, çeşme, abdest alma yeri ve mescit alanı da bulunuyor.

Kaçak hafriyat ile mücadele

Van Büyükşehir Belediyesi, şehirde hafriyat ve inşaat yıkıntılarının gelişi güzel dökülmemesi için yıl boyunca yoğun bir mesai harcadı. Bu çerçevede belediye ekipleri, hafriyat dökümü, inşaat kazı izni, inşaat yıkıntıları, dolgu izni ve kurumların yaptığı kazıları tek tek denetliyor. 2 araç ve 4 personel ile 7/24 denetimlerini sürdüren ekipler, kent merkezi ve göl çevresine hafriyat dökenlere cezai işlem uyguladı.

Yıl boyunca dere ve sahil temizliği yapıldı

Van Gölü’nün korunması ve gelecek nesillere taşınması için Van Büyükşehir Belediyesi çalışmaya devam ediyor. Gölün korunması için ekipler, derelerde ve sahil kısımlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Göle akan dere yataklarına kurulan mazgallarda biriken çöpler de düzenli aralıklarla temizlenerek, Göldeki kirlilik azaltıldı.

3 bin öğrenciye çevre ve farkındalık eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi, ilk ve ortaokulda okuyan 3 bin öğrenciye uygulamalı olarak bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaptı. Sıfır atık hareketinin desteklenmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi konularda bilgiler verilen eğitim sonrası çocuklara bilinçlendirme amaçlı geri dönüşümden üretilen boyama kitapları, boya kalemi seti ve tohumlu kalemler hediye edildi.