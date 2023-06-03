Van Büyükşehir Belediyesi tarımsal faaliyetlerine start verdi

Van Büyükşehir Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte kırsal mahallelerdeki tarımsal faaliyetlerine başladı.

Geçtiğimiz sene yürütülen sulama kanalı, sıvat, gölet ve arazi yolları çalışmalarıyla çiftçinin yüzünü güldüren Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl da çalışmalarını sürdürüyor. 13 ilçeye bağlı kırsal mahallerde, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında yaşanan kar yağışı ve yağmurlarla birlikte uygulanacak sıkı tarımsal faaliyetle çiftçilerin verimli bir sezon geçirmesini hedefliyor. Sezonun başlamasıyla birlikte birçok kırsal noktada 36 iş makinesiyle gölet, sulama kanalı, sondaj ve Hayvan İçme Suyu (HİS) projeleriyle faaliyetlerini yürüten Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, üretime dayalı tarımsal faaliyet yürüten çiftçilerin yanında olacak. Bu çerçevede İpekyolu ilçesine bağlı Değirmenköy ve Ortanca kırsalında suyun ulaşmadığı atıl durumdaki sulama kanallarını temizleyen ekipler, suyun arazilere daha verimli ulaşmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl su sıkıntısı yaşadıklarını ve kanalın atıl durumda olmasıyla arazilerinin susuz kaldığını ifade eden Ortanca Mahalle Muhtarı Mehmet Nuri Yönten, bu sezon temizlenen kanal ile 250 dönüm arazinin suyla buluşacağını kaydetti. Çalışmalarından ötürü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür eden Muhtar Yönten, "Mahallemizde 15 hane bu sudan faydalanacak. Arazilerimiz geçen senelere göre daha verimli olacak. Yanı başımızdan su geçiyordu fakat arazilerimize bu suyu çekemiyorduk. Emek veren herkesten Allah razı olsun" dedi.