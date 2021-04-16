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Van Büyükşehir Belediyesi sporcularından büyük başarı

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı, Sivas’ta düzenlenen Kros Ligi Yarı Final Yarışmalarına damga vurarak finallere katılmaya hak kazandı.

VAN 16.04.2021, 12:24
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Van Büyükşehir Belediyesi sporcularından büyük başarı

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı, Sivas’ta düzenlenen Kros Ligi Yarı Final Yarışmalarına damga vurarak finallere katılmaya hak kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan atletizm geliştirme projesi ve il karmaları bölgesel kros ligi yarı final yarışmaları Sivas’ta yapıldı. 41 ilden 764 sporcu ve 144 takımın katıldığı kros yarışmasında sporcular kıyasıya mücadele ederken, Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları da iki başarıya birden imza attı. U16 kadınlar kategorisinde yarışan sporcular birinci olurken, U16 erkekler kategorisinde yarışan sporcular ise ikinci olup yarı finallere damga vurdu.

Yarışmada dereceye giren Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı, Gaziantep’te yapılacak Türkiye Kros Final Yarışmalarına katılmaya hak kazandı.
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