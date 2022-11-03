Van Büyükşehir Belediyesi sanayi sitesi alanını asfaltladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde bulunan Oto Sanayi Sitesi alanını asfaltladı. 80 bin metrekarelik site alanında yaklaşık 12 bin 700 ton asfalt kullanıldı.

Kent genelinde asfalt çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, araç sirkülasyonunun en fazla olduğu alanlardan biri olan Tuşba ilçesindeki Oto Sanayi Sitesi alanını sıcak asfalta kavuşturdu. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca sanayi esnafının talebi üzerine yapılan çalışmalarda site içerisindeki 80 bin metrekarelik alana yaklaşık 12 bin 700 ton sıcak asfalt kullanıldı. 10 günlük çalışma ile tamamlanan oto sanayi sitesi alanında ayrıca ilçe belediyesi ile birlikte 13 bin 700 metrekarelik alana da parke taşı yapıldı.

Yapılan çalışmalarla site içindeki yollar daha modern ve konforlu hale getirilirken, sanayi esnafı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.