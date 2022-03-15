Van Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını ağırladı

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘14 Mart Tıp Bayramı’ nedeniyle kentte görev yapan sağlık çalışanlarını akşam yemeğinde ağırladı.

Kocaeli Dostluk Parkında bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Uslu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuzer, Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, ilçe sağlık müdürleri, hastane yöneticileri ile kentte görev yapan sağlık çalışanları katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek bayramlarını kutladı. Hekimliğin insanlık tarihiyle birlikte var olan bir meslek olduğunu belirten Çelikel, "Pandemide bunun kıymetini ziyadesiyle gördük. Cefakâr bir şekilde bütün sağlık çalışanlarımız elini taşın altına koydu. Hepinizden Allah razı olsun. Bunu tüm samimiyetimizle söylüyoruz. İyi ki varsınız. İnşallah daha nice tıp bayramlarında sizlerle birlikte oluruz. İnşallah sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin olmadığı ya da en azından minimize olduğu günler bizi bekliyor. Bu anlamda yasal çalışmalar da yapılıyor. Tabi bu biraz zihniyet meselesi. Ben tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını tekrar kutluyorum. Daha güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, canlı müzik eşliğinde yenilen akşam yemeği ve katılımcılara karanfil takdiminin ardından sona erdi.