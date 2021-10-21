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Van Büyükşehir Belediyesi parklara yeni sosyal donatılar kurdu

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan parklara yeni sosyal donatı ve spor alanları inşa etti.

VAN 21.10.2021, 10:21
Van Büyükşehir Belediyesi parklara yeni sosyal donatılar kurdu

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan parklara yeni sosyal donatı ve spor alanları inşa etti.

Daha yeşil bir kent için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, parklarda çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında harekete geçen ekipler; Atatürk Kültür Parkı, Kent Parkı, İskele Yaşar Kemal Parkı ve Demokrasi Parkında yeni sosyal donatı alanları ile ortak kullanım alanları kurdu. Parklara yapılan tuvaletler çok amaçlı olarak tasarlanırken mescitler bay ve bayan olarak ayrılıp, bebek bakım odaları yapıldı.

Atatürk Kültür Parkı ile Kent Parkına yeni spor sahaları kuran ekipler, kent genelinde bulunan 16 parkta ise yenileme ve onarım çalışması gerçekleştirerek, yeşillendirme çalışması yaptı.

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