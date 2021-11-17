Van Büyükşehir Belediyesi mezarlıkların duvarlarını yeniliyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kent estetiği ve yolların genişletilmesi için mezarlıkların duvarlarını yeniliyor.

Kent genelindeki mezarlıkların bakım ve onarımlarına özen gösteren Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi’nde bulunan Garipler Mezarlığı’nın duvarını yeniliyor. Çalışmaların devam ettiği mezarlıkta kente yakışır çevre duvarı inşa edilirken, mezarlık içinde bulunan bekçi kulübesi yıkılarak yenisi inşa edilecek. Ayrıca yine çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde yıllardır çevre duvarı olmayan Karpuzalan ve Kavuncu mahalle mezarlıklarının da çevre duvarları ve bekçi kulübeleri yapıldı.

Mezarlıklarda başlatılan çalışmaları memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.