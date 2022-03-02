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Van Büyükşehir Belediyesi mart ayı kültür sanat takvimi yayınlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, mart ayında yine birbirinden güzel kültür sanat etkinliklerini Vanlılar ile buluşturacak.

VAN 02.03.2022, 13:44
Van Büyükşehir Belediyesi mart ayı kültür sanat takvimi yayınlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, mart ayında yine birbirinden güzel kültür sanat etkinliklerini Vanlılar ile buluşturacak.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hazırlanan kültür sanat takvimiyle her ay Vanlılar için birbirinden farklı etkinlikler yapılacağı belirtildi. Oluşturulan kültür sanat takviminde sergiler, konserler, paneller, tiyatro buluşmaları, söyleşi ve dinletiler, sinema gösterimlerinin yer alacağı ifade edilen açıklamada, “Mart ayında yine büyükşehir belediyesi tiyatro gösterileri, şiir programları, sinema gösterimleri, seminerler, festivaller, sanat sergileri ve kadın programlarıyla mart ayında Vanlılara dolu dolu bir ay geçirtecek. Van’da 15-29 Martta düzenlenecek olan Van Shopping Fest Alışveriş Festivalinde de başrolde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi kentte gelecek olan misafirler için düzenleyeceği sergiler, konserler, sinema günleri, kedi güzellik yarışması, 3 dilli şiir programları gibi birçok etkinlikle de festivale renk katacak.

Programların tamamı ücretsiz olup, ulaşım sıkıntısı yaşayanlara ise şehir merkezinden servis imkânı sağlanacak” denildi.

Yapılacak program takvimi ise şöyle açıklandı:

“1-Çocuk Sineması

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 01.03.2022 / 14.00

2-Van Yöresel Ürünler Gıda ve El Sanatları Fuarı

Yer: OSB Kongre ve Fuar Merkezi

Tarih ve Saat: 01-06.03.2022 / 14.00

3-Gönülden Gönüle Sohbetler

Yer: İstasyon Mahallesi

Tarih ve Saat: 01.03.2022 / 14.00

4-Şiir İklimi

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 02.03.2022 / 13.00

5-Aşevinde Deprem Tatbikatı

Yer:

Tarih ve Saat: 03.03.2022

6- Yeşilay Haftası

Yer:

Tarih ve Saat: 04.03.2022

7- Şehr-i Van-ı Geziyorum Tarihimi Öğreniyorum

Yer: Van Müzesi-Kale Eski Alanı

Tarih ve Saat: 04.03.2022 / 09.00-14.00

8-Madde Bağımlılığı ve Aile Etkili İletişim Semineri

Yer: Kadın Aile Merkezi

Tarih ve Saat: 04.03.2022 / 14.00

9- Kreşte Deprem Tatbikatı

Yer:

Tarih ve Saat: 04.03.2022

10- Misafirhanede Deprem Tatbikatı

Yer:

Tarih ve Saat: 05.03.2022

11- Sinema

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 06.03.2022 / 14.00

12- Yürüyüş ve Fotoğrafçılık

Yer: Şamran Kanalı

Tarih ve Saat: 06.03.2022 / 09.00

13- Mülteci Ailelere Yemek

Yer: Kocaeli Parkı Sosyal Tesisleri

Tarih ve Saat: 07.03.2022

14- Dünya Kadınlar Günü

Yer:

Tarih ve Saat:

15-Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları

Yer: Evliya Çelebi Meslek Lisesi

Tarih ve Saat: 08.03.2022 / 11.00

16- Seminer

Yer: Başkale Öğretmenevi

Tarih ve Saat: 08.03.2022 / 12.00

17- B. B. Kadın Personeline Yemek

Yer: Kocaeli Parkı Sosyal Tesisleri

Tarih ve Saat: 08.03.2022 / 14.00

18- Çocuk Sineması

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 08.03.2022 / 14.00

19- Tiyatro-Taziye

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 09.03.2022 / 13.00

20- Tip 1 Diyabet Eğitimi Semineri

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 10.03.2022 / 13.00

21-Tiyatro- Süleyman ve Öbürsüler

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 12.03.2022 / 14.30

22- Tiyatro- Lal 7 Bölge 7 İklim

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 13.03.2022 / 14.00

23- Sanat Musiki Konseri

Yer: Evliya Çelebi Turizm Uyg. Oteli

Tarih ve Saat: 13.03.2022 / 19.30

24-Kadın Sağlık Çalışanlarını Ziyaret, Hediyeleşme

Yer:

Tarih ve Saat: 14.03.2022

25-Tıp Bayramı

Yer:

Tarih ve Saat: 14.03.2022

26- Çocuk Sineması

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 15.03.2022 / 14.00

27- Shopping Fest Açılış (Kortej-Sergi-Konser)

Yer: City Park Avm Yanı

Tarih ve Saat: 15.03.2022

28- Shopping Fest (İran Sinema Filmleri)

Yer: City Park Avm Yanı

Tarih ve Saat: 15-29.03.2022 / 20.00

29-Van İçin Bir Fikrim Var Son Başvuru Tarihi

Yer:

Tarih ve Saat: 15.03.2022

30- Gönülden Gönüle Sohbetler

Yer:

Tarih ve Saat: 16.03.2022

31- Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı

Yer: OSB Kongre ve Fuar Merkezi

Tarih ve Saat:16-20.03.2022 / 14.00

32-Shopping Fest - Dengbej Programı

Yer: City Park Avm Yanı

Tarih ve Saat: 16.03.2022 / 18.00

33-Beraat Kandili

Yer: Yukarı Norşin Camii

Tarih ve Saat: 17.03.2022

34- Shopping Fest-Oturma Gecesi

Yer: City Park Avm Yanı

Tarih ve Saat: 17.03.2022 / 18.00

35-Çanakkale Zaferi Şehitler Günü

Yer: Zeve Şehitliği

Tarih ve Saat: 18.03.2022 / 09.00

36-Yaşlılar Haftası Bakım ve Huzurevlerine Ziyaret ve Yemek Organizasyon

Yer:

Tarih ve Saat: 18.03.2022 / 11.00

37- Yaşlılar Haftası

Yer:

Tarih ve Saat: 18.03.2022

38- Shopping Fest-Yerel Konser Ferhat Tok ve Elif Abalı

Yer: City Park Avm Yanı

Tarih ve Saat:18.03.2022 / 18.00

39- Shopping Fest- Van Kedisi Güzellik Yarışması

Yer: City Park Avm Yanı

Tarih ve Saat:20.03.2022

40-Sinema

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat:20.03.2022 / 14.00

41-Yürüyüş ve Fotoğrafçılık

Yer: Altınsaç (Saint Thoması)

Tarih ve Saat: 20.03.2022

42- Down Sendromlular Haftası

Yer:

Tarih ve Saat: 21.03.2022

43- Çocuk Sineması

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 22.03.2022 / 14.00

44-Dünya Şiir Günü Şiir Dinletisi

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 22.03.2022 /14.00

45- Dünya Su Günü

Yer:

Tarih ve Saat: 22.03.2022

46- Shopping Fest-3 Farklı Dilde Şiir İklimi

Yer: City Park Avm Yanı

Tarih ve Saat: 22.03.2022 / 18.00

47- Çocuk Tiyatrosu - İki Bavul Dolusu

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 23.03.2022 / 13.00

48-Evlilik ve Aile Hayatı Semineri

Yer: Kadın Aile Merkezi

Tarih ve Saat: 24.03.2022 / 14.00

49- Gençlerle Buluşma

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 25.03.2022 / 15.00

50- 2 Nisan Van’ın Kurtuluşu Temalı Şiir Yarışması Son Başvuru

Yer:

Tarih ve Saat: 25.03.2022

51- Dünya Saati Bilgilendirme

Yer:

Tarih ve Saat:26.03.2022

52- Sabah Namazı Programı

Yer: Yukarı Norşin Camii

Tarih ve Saat: 26.03.2022

53- Sanat ve Edebiyat Buluşmaları

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 26.03.2022 / 14.00

54- Sinema

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 27.03.2022 / 14.00

55- Kütüphane Haftası Etkinlikleri (28 Mart- 3 Nisan)

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 28.03.2022 / 14.00

56- Çocuk Sineması

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 29.03.2022 / 14.00

57-2 Nisan Van’ın Kurtuluşu Temalı Şiir Yarışması Sonuç İlanı

Yer:

Tarih ve Saat: 30.03.2022.”

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