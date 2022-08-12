Van Büyükşehir Belediyesi kadın gezilerinde hedefi yarıladı

Van Büyükşehir Belediyesi, ’Vanlı Kadınları Doğal Güzelliklerle Buluşturuyoruz’ projesi bünyesinde 25 bin kadını tarihi ve ören yerlerine götürdü.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadınları kentteki tarihi ve doğal güzelliklerle buluşturmaya devam ediyor. 27 Haziran 2022’de Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından başlatılan “Vanlı Kadınları Doğal Güzellikler ile Buluşturuyoruz” projesi ile şu ana kadar 25 bin kadın tarihi ve ören yerlerine götürüldü. Eylül ayı sonuna kadar 50 bin kadının Akdamar Adası, Çatak Kanisipi Şelalesi, Muradiye Şelalesi ve Ağrı Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı’na götürülmesi hedefleniyor.

Proje bünyesinde sabah saatlerinde Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek tarafından Şerefiye Mahallesi İpek Parktan uğurlanan kadınlar, Ulaştırma Dairesine bağlı otobüslerle Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı’na gitti. Yaklaşık iki buçuk saatlik yolculuğun ardından İshak Paşa Sarayı’na varan kadınlar, burada kahvaltı yapıp İshak Paşa Sarayı’nda eğlenceli ve keyifli saatler geçirdi.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programlarda 45 günde hedefi yarıladıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, “Programlarımıza kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Biz ilgiden oldukça memnunuz. Kadınların yarısından fazlası ilk kez bu yerleri gördü. Hedefimiz eylül ayı sonuyla 50 bin rakamına ulaşmak” dedi.

Gezilere katılmak isteyen kadınların www.vankadinaile.com adresi ile 0536 283 05 50 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.