Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ilk maçından galip ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu Bölgesel Kadınlar E Grubunda mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, yeni sezonun ilk maçında Mardin Gençlerbirliğini 62-52 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi 2022-2023 yeni sezonun ilk maçında Van Büyükşehir Belediyespor, Mardin Gençlerbirliğini ağırladı. YYÜ Spor Kompleksinde oynanan mücadeleye Van ekibi, Baş Antrenör Uğur Saatçioğlu, Yardımcı Antrenör Onur Güney, İdari Menajer Davut Koyuncu ve Genel Menajer Muhammed Coşkun sorumluluğunda Şükran Barın, Yıldız Atsız, Azra Çokbakar, Esranur Murathan ve Zehra Çelebi beşlisiyle parkeye çıktı. Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen mücadelenin ilk devresini mağlup kapatan kırmızı-siyahlılar, maçın ikinci devresinde üst üste bulduğu sayılarla karşılaşmayı 62-52 galip tamamladı.

Sezonun ilk maçında 3 puanın sahibi olan Van ekibi, 26 Kasım Cumartesi günü Diyarbakır Kadın Basketbol Takımı ile deplasmanda karşılaşacak.