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Van Büyükşehir Belediyesi imar toplantılarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin sıkışan ve düzensiz imarını rahatlatmak için hazırlanan revizyon projesine dahil edilen mahallelerdeki vatandaşlarla toplantılarına devam ediyor.

VAN 20.09.2021, 14:14
Van Büyükşehir Belediyesi imar toplantılarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin sıkışan ve düzensiz imarını rahatlatmak için hazırlanan revizyon projesine dahil edilen mahallelerdeki vatandaşlarla toplantılarına devam ediyor.

Kentte bugüne kadar yapılan en büyük revizyon projesini hayata geçirmeye hazırlanan Van Büyükşehir Belediyesi, imar çalışmaları ile ilgili vatandaşları bilgilendiriyor. Van Büyükşehir Belediyesi Hacıbekir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı Cevdetpaşa Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda yapılacak imar çalışmalarıyla ilgili vatandaşlara bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Seyfullah Şağban, imar uygulanacak mahalle sakinleri ile koordineli bir şekilde çalışılacağını anlattı. İmar revizyon çalışmalarında her kesimin fikir ve taleplerini dinlendiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, revizyon çalışmasında mahalle sakinlerinin onayına büyük önem verdiklerini belirtti.

Revizyon çalışmasının slayt eşliğinde anlatıldığı toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırmasının ardından sona erdi.

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