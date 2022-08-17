Van Büyükşehir Belediyesi ile camiler tertemiz

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından camii ve Kur’an kurslarında başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatıyla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından kent genelinde başlatılan camii ve Kur’an kursu temizlik çalışmaları sürüyor. 10 araç, 38 personel ile 168 camii ve 78 Kur’an kursunda sürdürülen çalışmalarda vatandaşların sıkça kullandıkları halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık, avizeler, ayakkabılıklar titizlikle temizlenip dezenfekte ediliyor. Yine ekiplerce camilerin lavaboları, abdest alma alanları ise temizlendikten sonra onarılıp eksikleri gideriliyor.

Camilerde başlatılan temizlik çalışmalarından memnun kaldıklarını belirten Van Merkez Boyalar Camii İmam Hatibi Yunus Polat, “Valimizin başlatmış olduğu bu çalışma bizi mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ekipler zamanında gelip temizliğini çok güzel bir şekilde yapıyor. Camilerimizi temizleyen ekipler içeriyi pırıl pırıl yapıyor. Ayrıca Kur’an kurslarımızda aynı şekilde temizleniyor. Bu sayede cemaat bu sıcaklarda ferah bir ortamda namaz kılıyor, ibadetini yerine getiriyor. Allah devletimizden milletimizden razı olsun” dedi.

Temizlik çalışmalarının çok yerinde olduğunu söyleyen cami cemaati ise Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.