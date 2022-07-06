Van Büyükşehir Belediyesi hayvan pazarında bilgilendirme yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlenen canlı hayvan pazarında bilgilendirici broşür dağıttı.

Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinden getirilen kurbanlıklar, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan canlı hayvan pazarında satışa çıkarıldı. Hayvan pazarında oluşan yoğunluktan dolayı Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı veteriner hekimler, pazarda hayvan sahipleri ve kurbanlık alan vatandaşlara hastalık, kurban kesiminde uyulması gereken konular hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Dağıtılan broşürlerde hayvan kesimi sırasında uyulacak olan kurullar, kesim sonrası yapılacaklar, hijyen ve mesafe konularına dikkat çekildi.