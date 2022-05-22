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Van Büyükşehir Belediyesi finale yükseldi
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig O Grubunu namağlup olarak şampiyon tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, Kızıltepe Kadın Futbol Takımını 5-1 yenerek adını finale yazdırdı.
VAN 22.05.2022, 16:26
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig O Grubunu namağlup olarak şampiyon tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, Kızıltepe Kadın Futbol Takımını 5-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, ligi namağlup tamamlayarak 3. Lig P Grubunu ikinci tamamlayan Mardin temsicisi Kızıltepe Kadın Futbol Takımı ile Siirt’te karşılaştı. 2. Lig yolundaki zorlu karşılaşmayı 5-1 kazanan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı finale yükseldi.
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, 2. lig yolundaki final maçını ise 29 Mayıs Pazar günü 1955 Batman Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile gerçekleştirecek.