Van Büyükşehir Belediyesi Erciş’te 16,5 kilometrelik yolu asfaltlıyor
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ERCİŞ İLÇESİNDE 10 NOKTADA YAKLAŞIK 16,5 KİLOMETRELİK YOLDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPIYOR.
Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde 10 noktada yaklaşık 16,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yapıyor.
13 ilçede yol çalışması yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan her noktaya hizmet götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca kentin en büyük ilçelerinden biri olan Erciş’te asfalt ve yol çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. İlçe genelindeki birçok yolda çalışma yürüten ekipler, 2 kilometrelik Oyalı Mahalle yolunda çalışmalarını sürdürürken, 2 kilometrelik Alkanat-Çınarlı bağlantı yolu ile 1,5 kilometrelik Gölağzı Mahalle yolunda da söküm ve altyapı çalışmalarına başlandı.
Ekipler, ayrıca 2 kilometrelik Tugay Yolu Caddesi, 2 kilometrelik Yukarı TOKİ yolu, 1 kilometrelik Aşağı TOKİ yolu, 1,5 kilometrelik Alaattin Subaşı Okul yolu, 2 kilometrelik Eski Peynirciler yolu ve 2,5 kilometrelik Alkanat Petrol bağlantı yolu olmak üzere toplamda 16.5 kilometrelik yolda altyapı ve asfalt çalışması yapacak.
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