Van Büyükşehir Belediyesi Erçek’te itfaiye binası yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi’nde yeni itfaiye grup amirliği binası yaptı.

İtfaiye alanında yaptığı yatırımlarla bölgenin en güçlü itfaiye filolarından biri haline gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaptığı modern binalarla da hizmet kalitesini arttırıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca kısa bir süre önce yapımına başlanan Erçek Mahallesi’ndeki grup amirliği binası tamamlanarak hizmete açıldı. Erçek Grup Amirliği bünyesinde hizmet veren itfaiye personelinin kısa bir süre önce taşınmaya başladığı grup amirliği binası, araç ve personel ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlandı.

O bölgede yaşanabilecek muhtemel yangın ve diğer olaylara kısa sürede müdahale edilmesini sağlayacak olan grup amirliği binası çevre düzenlemesiyle birlikte modern bir görünüme kavuşacak.

Ayrıca daha önce yapılan çalışmalarla Başkale, Saray, Çaldıran ve Erçek itfaiye grup amirlikleri tamamlanırken, Gürpınar ve Bahçesaray’da yeni yapılan itfaiye grup amirliği binalarında ise sona gelindi.