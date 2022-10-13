Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların eli ayağı oldu

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara medikal malzeme desteğinde bulundu.

Dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için var gücüyle çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla adeta engelli vatandaşların eli ayağı oldu. Bu çerçevede Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce belediyeye başvuran ve tespitleri yapılan 12 vatandaşa medikal malzeme desteğinde bulundu. Engelli vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıran ayakta durma sehpası, diz altı protezi, Ayak Bileği Ortezi (AFO) başta olmak üzere, tekerlekli sandalye için omuzdan destekli silikon, diz, ayak bileği, Ayak Ortezi İstirahat Moldu (PAFO), oksijen konsantratörü ve oksijen tüpü gibi birçok ürün verilirken, yanık elbisesi için ise vatandaşlara nakdi yardım yapıldı. Verilen destekten dolayı büyük bir mutluluk yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’ya ve belediye ekiplerine teşekkür etti.