Van Büyükşehir Belediyesi Edremit’teki asfalt çalışmalarını tamamlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesindeki asfalt ve yol çalışmalarında sona geldi. 6 mahalle yolunu çizgi çalışmasıyla birlikte tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi, 3 mahalle yolunda ise çalışmalarını sürdürüyor.

2020 yılı asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmalarını başlatan Van Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki sıcak asfalt ve yol çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca üç merkez ilçeden biri olan Edremit ilçesindeki çalışmalarda da son aşamaya gelindi. Yapılan çalışmalarda 10 bin 812 ton asfalt kullanarak 8 kilometrelik Kavurma, Çiçekli, Gölkaşı, Bakımlı, Kıyıcak ve Andaç mahalle yolları tamamlanırken, Erdemkent, Erenkent ve Esentepe mahalle yolunda başlatılan yol, taş duvar ve reglaj çalışmaları ise aralıksız bir şekilde sürüyor. Büyük bir kısmı belediyenin iş gücüyle yapılan 12.5 kilometrelik asfalt ve yol çalışmaları sezon sonuna kadar devam edecek.

Öte yandan, Edremit ilçesindeki eğitim kurumlarına 2 bin 200 ton asfalt kullanan Van Büyükşehir Belediyesi, birçok mahalle yolunda gerçekleştirdiği iyileştirme ve yama çalışmalarına da 2 bin 500 ton asfalt harcadı.