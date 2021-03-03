Van Büyükşehir Belediyesi duygu istismarına izin vermiyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte başlayan normalleşme süreci ile birlikte denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda ana caddelerde, cami önlerinde ve trafik ışıklarında vatandaşların manevi duygularını istismar ederek, haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 25 dilenci yakalanırken, dilencilerin üzerinden çıkan paralara ise tutanak karşılığında el konuldu.

Ayrıca yetişkin dilencilere cezai işlem uygulanırken, çalışmaların devam edeceği belirtildi.