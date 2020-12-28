Van Büyükşehir Belediyesi doğrudan satın alma işlerini internete taşıdı

Van Büyükşehir Belediyesi şeffaf belediyecilik ilkesi doğrultusunda doğrudan satın alma yoluyla yapılan tüm işleri internet ortamına taşıdı. Site için hazırlanan kullanım kılavuzu ise esnaf ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atarak doğrudan satın alma işlerinin tamamını internet ortamına taşıdı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen uygulamaya ihale.van.bel.tr üzerinden üye olacak esnaf; istediği işe teklif verebilecek, teklifi verdikten sonrada teklifin her aşamasından haberdar olabilecek. Bu işlemleri yaparken Van Büyükşehir Belediyesine gitmesine gerek kalmayacak.

Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan uygulama için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kullanım kılavuzu hazırladı. Hazırlanan kılavuzları Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Erkan Akın tarafından başta Van Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına esnafa dağıtılmak üzere bırakıldı. Program hakkında ise STK başkanlarına bilgilendirme yapıldı.

Yapılan uygulamanın esnaf ve iş adamları tarafından memnuniyetle karşılaşılacağını belirten STK başkanları, şeffaf belediyecilik adına atılan bu adımın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.