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Van Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi kent genelinde düzenli olarak sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

VAN 04.12.2020, 14:30
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Van Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
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Van Büyükşehir Belediyesi kent genelinde düzenli olarak sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, korana virüs salgınının dünyada görülmesiyle birlikte toplu yaşam alanları ve toplu taşıma araçlarında sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı hastaneler, camiler, toplu taşıma araçları, duraklar ve okullarda çalışma yaptı. Çalışma ile birlikte cami ve hastane içleri, yolcuların sıklıkla kullandığı tutacaklar ve oturma alanları titizlikle dezenfekte edildi.

Dezenfektan çalışmalarının belli periyotlarla devam edileceği kaydedildi.
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