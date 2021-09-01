Van Büyükşehir Belediyesi Başkale’de okul yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesine bağlı Ortayazı Mahallesi’nde depremden hasar gören okulun yerine yenisini inşa etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Başkale’de yaşanan depremden dolayı Ortayazı Mahallesi’ne 3 derslikli okul yaptı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, yaşanan depremlerden sonra kullanılamaz hale gelen eski okulu yıktı. Projelendirme çalışmalarından sonra yeni okulun yapımına başlandı. Yaklaşık 700 metrekarelik alana yapılan yeni okul, çevre duvarının tamamlanmasının ardından eğitim öğretime açılacak. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala hummalı bir çalışma yürütülen okuldaki çalışmalarda da sona gelindi. Yaklaşık 40 hanenin bulunduğu mahallede depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilen yeni okul, çevre duvarlarının yapılmasının ardından öğrencileriyle buluşacak.

Okulun bitmesini dört gözle bekleyen mahalle sakinleri ve öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılını daha sağlıklı bir okulda geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Van Büyükşehir Belediyesi mahallemize çok güzel bir okul kazandırdı”

Van Büyükşehir Belediyesinin mahallelerine çok güzel bir okul kazandırıldığını belirten Mahalle Muhtarı Murat Özkaya, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti.

Eski okullarının hasarlı olması nedeniyle okul talebinde bulunduklarını belirten Muhtar Murat Özkaya, “Van Büyükşehir Belediyesi talebimize karşılık verdi. Gerek altyapısı gerek üstyapı gerekse depreme dayanıklılığı bakımından mahallemize çok güzel bir okul kazandırıldı. Çevre duvarı yapılan okulumuz yapımında son aşamaya gelindi. İnşallah kısa sürede okulumuzun açılmasıyla birlikte çocuklarımız daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitime başlayacaklar. Mahallem adına emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Mahalle sakinlerinden Dinar Çalıcı da, okullarının hasarlı olduğu için öğrencilerin sorun yaşadığını belirterek, “Allah devletimizden razı olsun. Büyükşehir, okulumuzu yeniden inşa etti. Okulumuzun içi de dışı da çok güzel oldu. İnşallah geleceğimiz için hayırlı olur” diye konuştu.

Okullarına kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekleyen çocukların heyecanı gözlerinden okunurken, yeni okullarında yüz yüze eğitim görecekleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.