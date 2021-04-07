banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri!
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri!

Van Büyükşehir Belediyesi atletleri yarı finalde

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm U16 Erkek Takımı, Kulüpler Kros Liginde yarı finale çıktı.

VAN 07.04.2021, 09:55
2
Van Büyükşehir Belediyesi atletleri yarı finalde

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm U16 Erkek Takımı, Kulüpler Kros Liginde yarı finale çıktı.

Atletizmde büyük başarılara imza atan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Şırnak’tan bölge birinciliği ile döndü. Atletizm Geliştirme Projesi Kulüpler Kros Liginde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı, Elazığ’ın ardından Şırnak’ta düzenlenen ligin ikinci ayağını da başarıyla tamamladı.

Şırnak’ta gerçekleştirilen müsabakalarda Van temsilcisi, U16 Erkek kategorisinde grup birincisi olurken, U-16 kızlarda ise grup ikincisi olarak yarışmaları tamamladı.

Bireysel yarışmaların erkekler kategorisinde ise Vanlı atletlerden Erencan Karakeydiren birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken, kızlarda ise Havva Efe ikinciliği elde etti.

Yarı final karşılaşmalarının 14 Nisan Çarşamba günü Sivas’ta düzenleneceği belirtildi.
Yorumlar (0)
15°
parçalı az bulutlu