Van Büyükşehir Belediyesi atık su arıtma tesisi peyzajına başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde peyzaj çalışmalarına başladı.

Van Gölü’nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorununu gidermek amacıyla 3 yıl önce Van Su ve Kanalizasyon İdaresince (VASKİ) yapımına başlanan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisindeki çalışmalarda sona gelindi. Dev tesis açılış için gün sayarken Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da alanda peyzaj çalışmalarına başladı. 20 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma, yeşillendirme ve çiçek dikiminin yapılacağı alanı ziyaret eden Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Nihat Arpa ve Doç. Dr. Ali Özvan alanda incelemelerde bulundular. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu’ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Genel Sekreter yardımcıları Arpa ve Özvan, daha sonra Fidanlık Parkındaki çalışmaları inceledikten sonra buradan ayrıldılar.