Van Büyükşehir Belediyesi 5 ayda 75 bin kadını gezdirdi

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘50 Bin Kadınımızı Van’ımızın Tarihi ve Doğal Güzellikleriyle Buluşturuyoruz’ projesi çerçevesinde 5 ayda 75 bin kadını kentin tarihi ve ören yerleriyle buluşturdu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizesinde haziran ayında gerçekleştirilen ‘50 Bin Kadınımızı Van’ımızın Tarihi ve Doğal Güzellikleriyle Buluşturuyoruz’ projesi rekor sayıyla sona erdi.

50 bin rakamıyla yola çıkılan projede 5 ayda 75 bin kadın Akdamar Adası, Çatak Kanisipi Şelalesi, Erciş Balık Bendi, Muradiye Şelalesi, Ağrı Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı ve Siirt’in Baykan ilçesinde bulunan Veysel Karani Türbesine götürüldü.

Proje sayesinde birçok kadının ilk kez bu tarihi mekânları görme imkânı bulduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, “50 bin kadını tarihi ve doğal güzelliklerle buluşturmayı planladığımız projede 75 bin kadını gezilere götürdük. Projemize gösterilen ilgi ve alakadan oldukça memnunuz. Her bir programımız bir bayram havasında geçti. Kadınlar gittikleri yerlerde halaylar çekti piknikler yaptı. Yeni yeni dostluklar kurdu. Bizler de bu programları yaparken büyükşehir belediyesi olarak büyük keyif aldık. Ben programımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm kadınlara çok teşekkür ediyorum” dedi.