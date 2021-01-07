Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçenin daha çöp sorununu bitirdi

Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesine kurduğu aktarma istasyonuyla üç ilçenin daha çöp sorununu ortadan kaldırdı.

Çevre dostu belediyecilik hizmetlerine devam eden Van Büyükşehir Belediyesi, ilin en önemli çevresel sorunlarından olan çöp sorununu bitirdi. Van merkezde inşa edilen Entegre Katı Atık Tesisine bağlantılı olarak ilçelerde kurulan çöp transfer istasyonları da bir bir hizmet vermeye başladı.

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Muradiye, Çaldıran ve Erciş ilçelerinin çöplerinin toplanacağı Karahan Katı Atık Aktarma İstasyonu tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

Yapılan tesislerle kentin çöp sorununun tamamen ortadan kaldırdığını belirten Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Başdinç, bu çalışma sayesinde kentin kronikleşmiş bir sorununun ortadan kaldırıldığını söyledi.

Başdinç, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak 2018 yılında katı atık entegre tesisin ihalesini gerçekleştirdik. 2019 yılında çöpten enerji elde etmeye başladık. Saatte ortalama üç megabayt enerji üretiyoruz. Bu enerjiyle de yaklaşık olarak 14 bin hanenin elektriği karşılanmış oluyor. Entegre tesisimiz tamamen bittiği zamanda çöp gazından elde ettiğimiz enerjiyle 30 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak” dedi.

İlçelerde çöp aktarma istasyonlarını kurduklarını söyleyen Başdinç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İlk tesisimizi Gevaş Gölkaşı Mahallesi’ne kurduk. Oradaki tesisimiz Gevaş, Çatak, Gürpınar ve Edremit ilçelerinin çöpünü taşımakta kullanılıyor. İkinci tesisimiz Özalp ilçesinde kuruldu. Özalp ilçesinde kurulan tesisimiz Özalp ve Saray ilçelerimizin çöplerin taşınmasında kullanılıyor. Üçüncü tesisimiz ise Muradiye ilçemizi de Karahan bölgesinde kurduk. Bu tesisimize Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerimizin çöplerini taşıyacağız. Buradan da kent merkezine ana tesise taşıyacağız. Bu çalışmalarımızın sonrasında ilçelerimizde vahşi depolama alanlarımızın ıslahını gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalar bittiği zaman hem Van Gölü’nü sızıntı sularından kurtarmış olacağız hem de yer altı sularını kirlenmekten kurtaracağız.”

Bölge halkı, projenin Van Gölü ekosistemini korumak için büyük bir öneme sahip olduğu ifade etti.