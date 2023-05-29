Van Büyükşehir Belediyesi 234 mevsimlik işçi alacak

Van Büyükşehir Belediyesi, farklı birimlerde istihdam edilmek üzere 234 mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi alacağını duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, istihdama katkı sağlamak ve yaz aylarında artan iş yükünü hafifletmek amacıyla belediyenin iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 234 mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) alınacağı belirtildi. Açıklamada, “Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden de duyurusu yapılan alımlarda başvurular 29-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında sadece internet üzerinden online olarak https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmezken, internetten alınacak başvurular için ise son tarih 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17.00 olacak. Farklı meslek gruplarından alınacak olan işçiler, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında çalıştırılacak. Başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine sahip olup olmadıkları tespit edilerek, başvuru kriterlerine sahip olduğu belirlenen adaylar için 06 Haziran 2023 Salı günü saat 14.00’da Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve kura sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecek. Şeffaflık ve liyakat esaslısına göre yapılacak kura Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca başvuru ile ilgili özel ve genel şartlara, www.van.bel.tr adresindeki duyurular kısmı ve kariyer.van.bel.tr adreslerinden ulaşabilecek” denildi.