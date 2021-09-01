Van Büyükşehir Belediyesi 20 adet özel halk otobüsü hattı için kiralama ihalesi yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde toplu taşıma hizmeti verecek 20 adet özel halk otobüsü (H Plakalı) için ihale yaptı.

Van’da toplu taşıma kalitesini artırmak için alternatif çözümler üreten büyükşehir belediyesi, mevcut 43 güzergâh ve yeni belirlenecek güzergâhlarda çalıştırmak üzere 10 yıllığına 20 adet özel halk otobüsü kiralama ihalesi gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının toplantı salonunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilen ihaleye 35 dosya alındı. İhale komisyonu tarafından yapılan kontrollerin ardından 2 dosya evrak eksikliği nedeniyle ihale dışı bırakılırken 33 dosya kabul edildi.

205 bin TL muhammen bedelle başlayan hatlar açık artırma usulüyle 257 ile 280 bin TL arasında kiraya verildi.

İhale onay işlemlerinin ardından yeni otobüsler belirlenen güzergâhlarda hizmet vermeye başlayacak.