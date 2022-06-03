Van Büyükşehir Belediyesi 16 parkı bakım ve onarıma aldı

Van Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde bulunan tüm park ve bahçelerde bakım onarım çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaz döneminin başlamasıyla birlikte halkın yoğun olarak kullandığı parklarda bakım ve onarım çalışması başlattı. Büyükşehir belediyesinin kent merkezi ve ilçelerde sorumluluk alanında bulunan 16 parkta bulunan oyun grupları, kent mobilyaları, kauçuk döşemeler ve yürüyüş yolları ekipler tarafından onarılıp yenileniyor. Bakımsız ve kurak kalan alanlar ise çimlendirilip ağaçlandırılıyor.

Parkları vatandaşın daha iyi kullanabilmesi adına yenilediklerini belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, kentte yeşil alan miktarını artırmak için İskele sahil şeridinde biyolojik göletli 29 bin metrekarelik parkın yapımına başladıklarını kaydetti. Kaptanoğlu, “İl genelinde park, bahçe ve dinlenme alanlarında yaptığımız bakım ve yenileme çalışmalarıyla parklarımızı 7’den 70’e her yaştan vatandaşımız için daha kullanılabilir hale getirme gayreti içindeyiz. Vatandaşlarımızın aileleriyle hoş vakit geçirip dinlenecekleri, günün ve haftanın yorgunluğunu üstlerinden atacakları, çocukların gönüllerince oyun oynayabilecekleri parkların sayısını yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şey daha güzel bir Van için” diye konuştu.