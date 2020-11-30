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Van Büyükşehir Belediyesi 120 mahalleye bin adet sıvat kurdu

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak için 120 mahallede bin sıvat kurdu.

VAN 30.11.2020, 12:36 30.11.2020, 13:44
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Van Büyükşehir Belediyesi 120 mahalleye bin adet sıvat kurdu
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Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak için 120 mahallede bin sıvat kurdu.

2020 yılını tarımsal yılı ilan eden Van Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli geçim kaynaklarından olan tarım ve hayvancılığa yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en çok küçükbaş hayvan nüfusuna sahip olan kentte, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının da desteğiyle hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen 7 aylık çalışma ile 13 ilçede 79 mahalleye 700 beton sıvat, 41 mahalleye ise 300 sac sıvat olmak üzere toplamda 120 mahalleye bin adet sıvat kurarak hayvan sahiplerine teslim etti.

Yapılan çalışmalar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları memnun ederken, hayvancılık alanındaki üretime de ciddi bir katkı sağladı.

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