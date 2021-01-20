Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 112 memur alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği, belediye zabıta yönetmeliği hükümleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla toplamda 112 memur alacağını duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruda; 8 mühendis, 5 şehir planlayıcısı, 4 avukat, 65 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 5 bilgisayar işletmeni, 10 belediye trafik zabıta memuru ile 15 zabıta memuru olmak üzere toplam 7 farklı alanda 112 personel boş kadrolara açıktan atama yoluyla alınacağı belirtildi. Açıklamada, “Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 08/03/2021 - 12/03/2021 tarihleri arasında posta yolu ve www.van.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecekler. Zabıta adayları ise gerekli belgeleriyle birlikte duyuruda belirtilen adrese şahsen başvuru yapmaları gerekecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 05/04/2021 tarihinde Van Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinde ilan edilecek. Duyuruya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru şartlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinin duyurular kısmında ulaşılabilir” denildi.