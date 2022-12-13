Van Büyükşehir Belediyesi 10 bin öğrenciyi sinemayla buluşturuyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kente eğitim gören 10 bin öğrenciyi sinemayla buluşturuyor.

Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ücretsiz olarak sinema ile buluşturmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı "Buğday Tanesi" filmi öğrencilere izletildi. Belediye tarafından tahsis edilen otobüslerle okullarından alınarak sinemaya getirilen öğrencilere patlamış mısır ikram ediliyor.

Yoğun ders çalışma temposunun ardından farklı bir ortama gelmelerinin motivasyonlarını arttırdığını belirten öğrenciler, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Çekimleri ABD, Almanya ve Türkiye’de gerçekleştirilen filmde, bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesi ve milyonlara umut olma hikayesi anlatılıyor.